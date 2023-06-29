شاطئ بورسعيد ثانى أيام العيد كامل العدد هربا من حرارة الجو.. صور

بورسعيد محمد فرج

يشهد شاطئ محافظة بورسعيد في ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، اقبال كبير من المواطنين، وذلك في رحلة مجانية يستمتع بها المواطنون خلال العيد، وسط إجراءات مشددة، وبدأ الإقبال علي شاطئ محافظة بورسعيد في ثاني أيام العيد منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، وذلك من أبناء محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة، واستقبلت المحافظة العشرات من اتوبيسات الرحلات، وذلك لقضاء رحلة اليوم الواحد علي شاطئ بورسعيد.

كما يستقبل شاطئ محافظة بورسعيد المصطافون بالمجان، حيث يمكن للأسر أن تدخل للشاطئ بدخول العبور علي بوابات للرسوم، ولا تدفع الأسر أي مبالغ مقابل الدخول لـ بحر بورسعيد، وتحصل الأسر التي تقضي ثاني أيام عيد الأضحي المبارك علي ساحل بورسعيد علي خدمات متميزة أبرزها النظافة والانقاذ ودورات المياه والأدشاش، وجميعها بالمجان دون تحملهم أي تكاليف.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن بورسعيد استقبلت ألاف الزائرين من جميع المحافظات، للاستمتاع بعطلة العيد في المحافظة، موضحا أنه وجه إدارة المصايف والشواطىء بالتنسيق مع رؤساء الأحياء بتوفير كافة سبل الراحة للمواطن، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسي و تكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطىء بورسعيد، و متابعة أعمال تجميل ونظافة الشاطىء، فضلا على التأكد من خدمات القري السياحية لتكون على أعلى مستوى.