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أيس كريم بالكورنيش ومراجيح للأطفال.. مظاهر الاحتفال ثانى أيام العيد بالإسكندرية

الخميس، 29 يونيو 2023 03:15 م
أيس كريم بالكورنيش ومراجيح للأطفال.. مظاهر الاحتفال ثانى أيام العيد بالإسكندرية الألعاب
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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شهد كورنيش محافظة الإسكندرية، انتشار عربات الآيس كريم خاصة بمنطقة المنشية، وسط إقبال المواطنين على شراء المثلجات، للاستمتاع بعطلة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وكذلك تواجد الأسر بصحبة أطفالهم بمنطقة أبو العباس لركوب الألعاب والمراجيح بمنطقة بحرى.

ويأتى عيد الأضحى هذا العام فى فصل الصيف، وفى ذروة موسم الإطصياف بالإسكندرية، مما يقدم للزائر فسحة متكاملة ما بين قضاء النهار على شواطئ الإسكندرية والاستمتاع بالبحر، والسهرات الليلية الممتعة بالمدينة الساحلية.

تستقبل محافظة الإسكندرية، الشكاوى فى مختلف القطاعات، لفحصها والرد عليها وسرعة الاستجابة فى الحل، حيث شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على المختصين فى غرفة عمليات المحافظة بالاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل عاجل.

يذكر أن محافظة الإسكندرية، تستقبل فى إجازات عيد الأضحى المبارك الآلآف من الزائرين، خاصة القادمين من كافة محافظات مصر لقضاء أجازة العيد فى المدينة الساحلية الساحرة، وسط كل ما تتمتع به من مقومات المصيف والترفيه، والاستمتاع بأجواء صيفية ممتعة.

 

اطفال يمارسون الالعاب بمراجيح ابو العباس بالإسكندرية
اطفال يمارسون الالعاب بمراجيح ابو العباس بالإسكندرية

 

اقبال المواطنين على شراء الايس كريم بالإسكندرية
اقبال المواطنين على شراء الايس كريم بالإسكندرية

 

انتشار عربات الايس كريم بكورنيش الإسكندرية
انتشار عربات الايس كريم بكورنيش الإسكندرية

 

توافد المواطنين ثاني ايام عيد الأضحى الإسكندرية
توافد المواطنين ثاني ايام عيد الأضحى الإسكندرية

 

توافد علي كورنيش الإسكندرية ثاني ايام عيد الاضحى
توافد علي كورنيش الإسكندرية ثاني ايام عيد الاضحى

 

عصائر ومشروبات علي كورنيش الاسكندرية
عصائر ومشروبات علي كورنيش الاسكندرية

 

مراجيح ابو العباس بالإسكندرية
مراجيح ابو العباس بالإسكندرية

 

 

 

 


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