انتشال جثمان طفل لقى مصرعه غرقا فى مياه البحر الصغير بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، من انتشال جثمان طفل في العقد الأول من عمره توفي غرقًا في البحر الصغير بمدينة دكرنس، وتم نقل جثته لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بغرق طفل في مياه البحر الصغير أسفل كوبري أبو صينيه.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ، وتم انتشال جثمان الطفل، وبالفحص والتحري تبين أنه الجثمان لطفل يدعى ياسين أبو الجنة، ويبلغ من العمر 5 أعوام، مقيم بمدينة دكرنس.

تم نقل جثمان الطفل لمشرحة مستشفى دكرنس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وإنهاء إجراءات دفن الجثمان.