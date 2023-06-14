قوات الإنقاذ النهرى تتمكن من انتشال جثة طفل لقى مصرعة غرقا بالدقهلية

الدقهلية: محمد الحبشى

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، من انتشال جثمان طفل لقي مصرعه غرقا في البحر الكبير بالخوطرية، بين محافظتي الدقهلية ودمياط، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بغرق طفل أثناء استحمامه بالبحر الكبير بنطاق المركز.

وانتقل ضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع محمد السيد وهدان 13 سنة من عزبة البدري التابعة لقرية برمبال القديمة بمنية النصر، حيث جرفه التيار أثناء استحمامه في مياه البحر الكبير بالخوطرية، والواصل بين محافظتي الدقهلية ودمياط.

وتم انتشال الجثمان ونقله لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.