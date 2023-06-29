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المغاربة يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى.. وعاهل المغرب يؤدى صلاة العيد بمسجد الحسن الثاني

الخميس، 29 يونيو 2023 11:47 ص
المغاربة يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى.. وعاهل المغرب يؤدى صلاة العيد بمسجد الحسن الثاني صلاة عيد الأضحى فى المغرب
وكالات

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أدى الملك محمد السادس عاهل المغرب صلاة عيد الأضحى المبارك، الخميس، في مسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان.

واحتفل المغاربة، الخميس، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأدى الملايين صلاة العيد في المساجد والساحات في أجواء تغمرها البهجة والسرور.

واختفلت الأسر المغربية بأول أيام عيد الأضحى وسط تواجد كبير للعائلات والأطفال في الشوارع الوميادين الرئيسية.

وشوهد حجاج مغاربة في المملكة العربية السعودية وهم يعيدون ركن الوقوف بعرفة على جبل الرحمة، الأربعاء، بينما كان الحجاج يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى.

 

 


المغرب

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