اليوم السابع
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الخميس، 29 يونيو 2023 09:28 م
أكرم القصاص
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المسجد الحرام يشهد توافد أعداد كبيرة من ضيوف الرحمن وسط أجواء إيمانية

الخميس، 29 يونيو 2023 08:30 م
المسجد الحرام يشهد توافد أعداد كبيرة من ضيوف الرحمن وسط أجواء إيمانية المسجد الحرام
أ ش أ

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يشهد المسجد الحرام خلال هذه الأيام توافد أعداد كبيرة من حجاج بيت الله الحرام.


وهيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع المصليات بالمسجد الحرام، مقدمة الخدمات والتسهيلات لقاصديه من المصلين والمعتمرين، ليؤدوا مناسكهم في أجواء إيمانية آمنة وتكثيف الجهود للاستفادة من جميع المساحات والأماكن المخصصة للصلاة، وتوفير حافظات ماء زمزم وتوزيعها على قاصدي المسجد الحرام في جميع المواقع.


كما جرى تطهير المواقع وتعقيمها وتعطيرها و فرشها بسجاد جديد، وغسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه، ووفرت الرئاسة العربات الكهربائية والعادية لخدمة قاصدي المسجد الحرام، عبر تطبيق "تنقل" إلى جانب حزمة من الخدمات، منها عمليات الغسل التي تصل إلى (10) مرات يومياً.


المسجد الحرام

الحج

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