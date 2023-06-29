الكنيسة تهنئ الرئيس السيسى بذكرى 30 يونيو: نرى بفخر ما وصلت إليه دولتنا

كتب: محمد الأحمدى

تهنئ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجموع الشعب المصرى بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وذكر بيان الكنيسة: "وإننا، بعد عشر سنوات من هذه الثورة المجيدة، نرى بفخر ما وصلت إليه دولة الثلاثين من يونيو على مختلف المستويات في الطريق إلى جمهورية جديدة تتسم بالهوية المصرية الأصيلة وقيَم البناء والمواطنة والوحدة في مواجهة التحديات.

وتابع البيان: "نصلى أن يحفظ الله مصرنا شعبًا وقيادة وحكومة بيمينه الرفيعة القوية، وينعم عليها بدوام التقدم والاستقرار".