العيد بطعم مختلف بشمال سيناء.. عروض السيرك القومى بالعريش وموائد الأضاحى بالدواوين

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت شمال سيناء ، فعاليات احتفالية بمناسبة عيد الأضحى بشكل مختلف لأول مرة هذا العام، بينها انطلاق عروض السيرك القومى باستعراضات وفنون شعبية، مع تواصل تبادل الزيارات والتهانى بالدواوين والمجالس.

وحرص الأهالي ثاني يوم العيد علي استقبال المهنئين القادمين من المحافظات الأخري، وبكل ديوان عائلة استقبل المشايخ وكبار السن المهنئين وسط دعوات بتناول وجبات لحوم الأضاحي المطبوخة علي نار الحطب بموائد إفطار وغداء.

واستقبل الشباب أصحاب المشروعات السياحية والترفيهية مجموعات الأسر والشباب ممن يقضون يومهم علي شاطئ العريش.

وانطلقت لأول مرة بالعريش عروض السيرك القومي بعد أن قام الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة، بافتتاح أول عروضه واستقبال الجمهور.

وأكد المحافظ على الدور الذي تقوم به وزارة الثقافة في شمال سيناء، مؤكدًا علي أن السيرك القومي بالعريش أحد ثلاثة تم افتتاحها خلال العيد وهي السيرك القومي بالعجوزة والسيرك القومي بجمصة، ما يؤكد أهمية مدينة العريش.

ووجه المحافظ الشكر على القائمين علي السيرك، مؤكدًا علي تجهيزه خلال أسبوع واحد فقط من أجل ادخال البهجة والسعادة لأبناء محافظة شمال سيناء، مؤكدًا علي أن تذاكر السيرك مخفضة، وأنه تم إعفاء ذوي الهمم من رسوم دخول حفلات السيرك.

بدوره، نقل الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تحيات وزيرة الثقافة إلي أبناء شمال سيناء، مؤكدًا علي عودة السيرك الي مدينة العريش بعد غياب 13 عامًا بسبب الاحداث التي مرت بها المحافظة، ويستمر يوميًا من الساعة التاسعة مساء حتي نهاية شهر أغسطس المقبل.

وأشار المخرج وليد طه، مدير السيرك القومي، إلى أن برنامج السيرك يتضمن 13 فقرة فنية من أروع وأخطر فقرات السيرك، منها "الكوبرا شو والثعابين العاصرة، الميزان الطائر، التوازن على الكراسي، الطوق الهوائى، الكرابيج، الاكستريك، الخناجر، التوازن، البسكليت، المهرج، الساحر، الدودة، الكاوتشوك ".