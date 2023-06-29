العدل الأمريكية تقاضى 88 شخصا فى عملية احتيال طبى بقيمة 2.5 مليار دولار

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات إلى 78 شخصا في 14 ولاية لتورطهم في عملية احتيال ببرامج رعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة بأكثر من 2.5 مليار دولار، بالإضافة الى 10 آخرين متهمين بالاحتيال في مخطط للحصول على أدوية وتوزيعها.

وذكرت شبكة ايه بي سي الأمريكية إنه من بين التهم الموجهة، الاحتيال الطبي عن بعد والاحتيال الدوائي واتهامات توزيع المواد الأفيونية حيث حصل العديد من المدعى عليهم على أموالهم عن طريق تقديم مطالبات احتيالية لسداد تكاليف برنامج Medicare ، للتامين الصحي.

وقال المدعي العام ميريك جارلاند في بيان: "إجراءات الإنفاذ هذه ، بما في ذلك ضد واحدة من أكبر مخططات الاحتيال في مجال الرعاية الصحية التي تمت مقاضاتها على الإطلاق من قبل وزارة العدل ، تمثل جهودنا المكثفة لمكافحة الاحتيال ومحاكمة الأفراد الذين يستفيدون منه".

ومن بين المتهمين الذين تم تحديدهم طبيب مقوم العظام وأخصائي علاج الوخز بالإبر في كاليفورنيا، ومواطن من نيويورك يمتلك ويدير ثماني شركات للمعدات الطبية المعمرة ومساعد طبي مقيم في بروكلين.

في بعض الحالات ، يُزعم أن المدعى عليهم استخدموا الأموال لشراء "سيارات ومجوهرات ويخوت".

وفقًا لوزارة العدل ، شارك الأفراد في الولايات المتحدة وخارجها في عملية استهدفت كبار السن والمعاقين من خلال الإعلانات والبريد ، وربطهم بالموظفين الخارجيين الذين يبيعون المعدات والوصفات الطبية غير الضرورية.

وشملت هذه "الأقواس التقويمية ، وكريمات البشرة الموصوفة طبيًا ، وغيرها من العناصر التي كانت غير ضرورية من الناحية الطبية وغير مؤهلة لسداد تكاليف الرعاية الطبية."

وقالت وزارة العدل ان العملية الاحتيالية تسببت في 2 مليار دولار مطالبات كاذبة ومزورة الى خدمات التامين الصحي وبرامج الدعم الحكومية الأخرى.

كما تم اتهام مجموعة من 10 آخرين بالاحتيال في مخطط للحصول على الأدوية وتوزيعها، في إحدى الحالات ، اتهمت شركة توزيع أدوية بالجملة بشراء دواء لفيروس نقص المناعة تم تحويله بطريقة غير مشروعة حيث زورت الشركة المستندات لتبدو وكأن الأدوية تم الحصول عليها بطريقة مشروعة وتعيد تغليفها. ثم قامت الصيدليات ببيع الأدوية وبرامج مزايا الرعاية الصحية.