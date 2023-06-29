السياح يستمتعون برحلات الفجر والعصارى فى سفارى الجمال والخيول بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نوع مبهج ومميز من سياحة السفارى تبهج السائحين من حول العالم فى غرب محافظة الأقصر، بجانب زيارات المعابد الأثرية واستقلال رحلات البالون وغيرها من مظاهر السياحة والآثار، حيث يقدم أصحاب اسطبلات الخيول والجمال فى البر الغربي دعم بديع لحركة السياحة عبر رحلات سفارى للأفواج السياحية بأسعار مناسبة للجميع.

ومن جانبه، يقول أحمد البدرى ابن جزيرة البعيرات بمدينة القرنة، إنه تشهد المدينة فى البر الغربى حالة من الإقبال المميز من الأفواج السياحية على امتطاء الخيول وركوب الجمال يومياً فى رحلات فجراً وبعد العصر مساء بالتوقيت الذي تتحسن فيه حالة الطقس، للتحرك فى سرب من العشاق للتراث القديم والمظاهر الجبلية والزراعية ونهر النيل فى المدينة بالبر الغربي، موضحاً أنه يقوم عدد كبير من السياح بالمشاركة فى ذلك النشاط السياحى المختلف على بلدانهم، حيث يقوم السائح باستئجار الخيل أو الجمل لفترة معينة تخصص بالساعة، ويستمتع خلالها بمشاهدة الطبيعة الخلابة والمنازل الريفية والطرق البدائية بمدينة القرنة، والتي تنتشر فيها الزراعات والمقابر والمعابد والطبيعة الجبلية المميزة.

وأضاف أحمد البدرى لـ"اليوم السابع" إنه يقوم العاملون بالقطاع السياحي بالعمل على تنويع الخدمات السياحية للأفواج لجذب مزيد من السياح وفتح أسواق سياحية جديدة، ومؤخراً تم العمل فى منتج مختلف من نوعه وهو "سفارى الجبال" فى وقت الفجر خلال إنطلاق رحلات البالون لتزين السماء، وهى السياحة التى تتميز بها مدينة القرنة ويقبل عليها السائحون من حول دول العالم، حيث يتهافت السياح على ضرورة تجربة ذلك النوع من المتعة ويطلبون ركوب الخيول والحمير من أحد إسطبلات البر الغربى، وسط حالة من المتعة والسعادة وهم يجوبون شوارع مدينة القرنة بالبر الغربى ويمتطون ظهور الحمير بأسعار قليلة ومميزة للغاية.



احدي رحلات السفاري فى غرب الأقصر



استمتاع الأجانب في رحلات بالجمال غرب الأقصر



استمتاع السياح بالرحلات خلال تحليق البالون الطائر



أسرة أجنبية تستمتع علي الخيول في البر الغربي



الأطفال الأجانب يشاركون في سفاري الخيول بين الزراعات



الأفواج السياحية تستمتع بسفاري الجمال



السفاري والبالون وسط المعالم الأثرية غرب الأقصر



السياح يستمتعون برحلات سفاري الخيول بين المعابد



السياح يستمتعون خلال تحليق البالون بالبر الغربي



سائحة تستمتع بالخيول وسط المعالم الأثرية بالبر الغربي



سفاري الخيول بالاقصر تداعب رحلات البالون فجراً



سياح العالم يستمتعون برحلات الفجر وبعد العصر فى سفارى الجمال والخيول