المراكب النيلية والنايل كروز رحلات مميزة تبهر السياح بين الأقصر وأسوان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر رواجا كبيرا فى حركة سياحة المراكب النيلية بين الأقصر وأسوان خصوصاً خلال فترة الأعياد والمناسبات السنوية، حيث يتهافت الجميع على حجز رحلة لمدة 3 أيام فى قلب النايل كروز التى تجول بركابها نهر النيل من الأقصر لأسوان والعكس، يزور خلالها المعالم الأثرية والسياحية ويستمتعون بسحر الطبيعة الزراعية والجبلية الخلابة فى الصعيد.

وفى هذا الصدد يقول الخبير السياحى محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، إنه يتهافت الجميع من المصريين والسياح من حول العالم للاستمتاع برحلات النايل كروز والمراكب النيلية، التى تخرج بصورة يومية بين الأقصر وأسوان، فى رحلات تستمر ما بين 4 لـ7 أيام حسب الشركات والحجوزات، موضحاً أنه تعمل فى الموسم الحالى أكثر من 150 مركبا للشركات المختلفة وسط أجواء سياحية مميزة للغاية.

ويضيف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، لـ"اليوم السابع"، أن سياحة النايل كروز والدهبيات تجذب سياح دول ألمانيا وفرنسا وأمريكا وباقى الدول الأوروبية، للحصول على رحلة ممتعة تدوم لعدة أيام، حيث تنطلق بصورة أسبوعية تلك الرحلات كل يوم أحد داخل نهر النيل، وتكون أولى نقاط توقفها أمام هويس إسنا جنوب الأقصر، ليستمتع السياح بسحر وتاريخ الهويس وقناطر إسنا القديمة والجديدة، بجانب النزول لزيارة المعالم الأثرية بمدينة إسنا، وبعدها تستمر الرحلة فى نهر النيل حتى تصل إلى مدينة إدفو ليزور السياح المناطق الأثرية داخلها، وبعدها مدينة كوم أمبوا ومدينة أسوان لينظموا جولات سياحية فى جنوب الصعيد، وبعدها تعود الرحلات من جديد للأقصر.

وأوضح الخبير السياحى محمد عثمان أن محافظة الأقصر بها أكثر من 150 دهبية نيلية وهى منتج سياحى يعتبر الأغلى سياحياً، حيث إن تلك الدهبيات تقدم ثورة فى مستوى الإنفاق من السائحين عبر تحقيق أكبر قدر من الخصوصية لهم، مؤكداً أن نسبة الإشغال للمراكب النيلية والفنادق العائمة هذا الموسم تعدت الـ90% من الإشغال بصورة مبهرة جعلت الأقصر تتصدر المقاصد السياحية حول العالم.



اجواء البهجة فى المراكب النيلية بالأقصر



استمتاع الأجانب على متن المراكب النيلية



الاستمتاع للاجانب فى قلب المراكب النيلية



التجهيزات فوق المراكب النيلية لخدمة السياح



السياح على متن المراكب النيلية بالأقصر



المراكب النيلية سحر خاص فى الأقصر



المراكب النيلية متعة بين الأقصر وأسوان



تجهيزات مميزة لسطح المراكب النيلية



حمامات سباحة أعلى المراكب النيلية



خدمات فندقية فى مطاعم المراكب النيلية



سطح المراكب النيلية متعة خاصة للسياح



مطاعم مجهزة داخل المراكب النيلية بالأقصر



