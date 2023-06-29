الداخلية تكشف ملابسات تداول منشور عبر "فيس بوك" لسيارة نقل مطموسة اللوحات

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى كشف ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" لسيارة نقل مطموسة اللوحات ويتساقط منها نفايات بالقاهرة.. وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن سير سيارة نقل مطموسة اللوحات محملة بالنفايات ويتساقط أجزاء من الحمولة بالطريق العام بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد السيارة وتبين أنها قيادة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة المنوفية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار اليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتبين انتهاء تراخيص القيادة والتسيير. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.