الخارجية الأمريكية تعليقا على حرق نسخة القرآن فى السويد: أمر غير محترم

وكالات

عقبت وزارة الخارجية الأمريكية على حرق نسخة من القرآن خلال مظاهرة في السويد وسط الضجة والبيانات الرسمية المنددة بالحادث الصادرة عن دول عربية وإسلامية.

وحسب موقع سى ان ان، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية ردا على سؤال جاء خلال الملخص اليومي للوزارة: " اسمحوا لي أن أقول شيئين.. وهذا ليس شيئًا لم تسمعونا نقوله من قبل.. لقد قلنا باستمرار أن حرق النصوص الدينية أمر غير محترم ومؤذٍ، وما قد يكون قانونيًا بالتأكيد ليس مناسبًا بالضرورة.. ولذا سأدع حكومة السويد وسلطات إنفاذ القانون المحلية تتحدث على وجه التحديد أو أكثر عن هذا الحادث بالذات".