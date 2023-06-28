استفزاز جديد.. شرطة السويد تمنح إذنا لمظاهرة يخطط منظموها حرق المصحف أمام مسجد

وكالات

فى استفزاز جديد للمشاعر، أعلنت الشرطة السويدية أنها صرحت بتنظيم تظاهرة يخطط منظمها لإحراق نسخة من المصحف خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي الأربعاء، تزامنا مع بدء عيد الأضحى.

وكان قد أدان قبل أشهر متحدث الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دينيس كوميتات، حرق نسخة من القرآن الكريم عبر المتطرف السويدي بالودان.

وقال إن حرق المصحف "أمر مروع واستفزازي، يهدف إلى نشر الكراهية ويساهم في الانقسام بين الناس".

وشدد على "تأييد واحترام" دول الاتحاد الأوروبي للعقائد الدينية.

وأضاف: "تؤيد أوروبا حرية العقيدة والاحترام، علينا أن نعيش هذه القيم، تعاطفي مع جميع الذين أساءت إليهم الأعمال المعادية للإسلام في ستوكهولم".

وسبق للشرطة السويدية، أن منعت أحدا من الاقتراب من بالودان، خلال حرقه المصحف.