اعرف تنسيق الثانوية العامة بالإسماعيلية والأوراق المطلوبة وكيفية التقديم

الإسماعيلية – صبرى غانم

بدأ طلاب وطالبات محافظة الإسماعيلية الناجحين فى الشهادة الإعدادية، فى التقدم بأوراقهم إلى تنسيق الثانوية العامة وبدأت المدارس فى استقبال أوراق الطلاب الراغبين فى التقدم للمرحلة الثانوية، بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فى مايو الماضى، وإعلان تنسيق الثانوية العامة 2023 فى محافظة الإسماعيلية بجميع المدارس، فى المراكز المختلفة والإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسماعيلية.

واعتمد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية فى 7 يونيو الجارى تنسيق الثانوية العامة، بالتزامن مع اعتماده لتنسيق المدارس الفنية الصناعية والتجارية بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم فى الإسماعيلية، أن تنسيق الثانوية العامة 2023 فى محافظة الإسماعيلية جاء بواقع 230 درجة فى كل المدارس، و205 درجات للفصول المسائية، فيما جرى تحديد مجموع 240 للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات، و230 درجة للمعدات الثقيلة قسم لوجستيات، و225 تخصص معدات ثقيلة، و217 الأقسام الميكانيكية.

وأضاف أن التنسيق يحدد طبقا لإحصائية عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية، وعدد الناجحين فيها والحاصلين على مجموع أكثر من 200 درجة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم فى محافظة الإسماعيلية، أوراق قبول الطلاب من الحاصلين على الشهادة الإعدادية وشروط القبول فى تنسيق الثانوية العامة، أن يكون الطالب حاصل على المجموع الذى حددته المديرية بواقع 230 درجة أو أكثر.

ويتقدم الطالب بشهادة الدرجات معتمدة ومختومة بختم النسر من المدرسة الإعدادية، إلى أقرب مدرسة فى نطاق سكنه الجغرافى مع عدد 4 صور حديثة بخلفية بيضاء وحافظة بلاستيك، تضم شهادة ميلاده حديثة وصورة بطاقة ولى الأمر.

وأضاف الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أنه يجرى فتح باب التسجيل الإلكترونى للصف الأول الثانوى بداية شهر يوليو، مشيرا إلى استمرار التقديم حتى منتصف أغسطس المقبل على موقع التنسيق.

ووجه بضرورة الدخول على موقع التنسيق الخاص بوزارة التربية والتعليم، والتسجيل بالبيانات الموجودة فى الشهادة الإلكترونية للشهادة الإعدادية مثل الرقم القومى وكود الطالب.

وتابع: «الدخول بالحساب الشخصى للطالب، وكتابة اسم الطالب، والدخول إلى التنسيق، والاطلاع على خريطة التنسيق التى تحتوى على الحد الأدنى لكل مدرسة، ثم ملئ الرغبات، طبقا لاختيار نوعية التعليم ما بين ثانوى عام وثانوى فني».

وأشار إلى ضرورة مراجعة الرغبات قبل إتمام عملية الحفظ، وطباعة ورقة الرغبات والحفاظ بها، مشيرا إلى أنه فور إتمام عملية القبول، يجرى التوجه إلى المدرسة التى وقع عليها الاختيار.

وأضاف أن أوراق القبول فى المدرسة تتضمن ملف ورقى للتقديم، وملء كل لبيانات الخاصة به، مع صورة البطاقة الشخصية لولى الأمر، وأصل شهادة الميلاد و3 صور منها، وإيصال دفع المصروفات المدرسية، و2 صورة، وأصل استمارة النجاح فى الشهادة الإعدادية، و3 صور، وصور شخصية حديثة للطالب، ومدون عليها اسمه، وشهادة صحية للطالب تثبيت خلوه من الأمراض المعدية.