اليوم السابع
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تخصيص 6 مجازر فى الإسماعيلية للعمل بالمجان خلال أيام عيد الأضحى

الأربعاء، 28 يونيو 2023 03:00 ص
تخصيص 6 مجازر فى الإسماعيلية للعمل بالمجان خلال أيام عيد الأضحى مجزر- أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم

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‏قال الدكتور حامد الأقنص وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة الإسماعيلية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه بناء على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية إن المديرية رفعت درجة الاستعداد للقصوى ومنعت الإجازات والراحات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أنه أصدر تعليماته لجميع الإدارات والوحدات البيطرية على مستوى المحافظة بضرورة تجهيز المجازر المحلية والبالغ عددها 6 مجازر، وهى مجزر الإسماعيلية الآلى بأبو خليفة ومجزر القصاصين ومجزر أبو صوير ومجزر فايد والمجزر الآلى ومجزر خاص تحت إشراف الطب البيطرى.

وأوضح أنه تم التنبيه على مديرى الإدارات والوحدات بضرورة نظافة وإنارة جميع المجازر بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية.

وأكد الدكتور حامد الأقنص أن جميع المجازر سيتم تشغليها أيام العيد بالمجان دون أى رسوم، ومن حق أى مواطن بمحافظة الإسماعيلية الذهاب للمجزر لذبح الأضحية بالمجان.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 38 نقطة ذبح على مستوى مدينة الإسماعيلية فى حى أول وحى ثان وحى ثالث الإسماعيلية ويشرف عليها أطباء المديرية.

وحذر الدكتور حامد الأقنص المواطنين بعدم الذبح فى الشوارع أو فى الأماكن غير المخصصة للذبح، حتى لا يتم توقيع غرامة مالية.


الاسماعيلية

الطب البيطرى

نقاط الذبح فى الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

عيد الاضحى المبارك



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