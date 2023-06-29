إصابة 3 جزارين فى حادث سير بمدينة بنى سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف بلاغاً من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي أمام عزبة علام بحي الأزهري بمدينة بني سويف، أسفر عن إصابة 3 شباب جزارينط

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي المصابين في الحادث وهم: محمد ا .ا 30 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيسر وسحجات وكدمات بالوجه، محمد س. ح 25 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالرأس حوالي 3 سم، عبد الله م .ع 34 عامًا، مصابًا بغيبوبة تامة، جميعهم جزارين.