اليوم السابع
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الأربعاء، 28 يونيو 2023 03:18 م
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فيها حاجة حلوة.. كنيسة مار مرقص ببنى سويف توزع البلالين والهدايا فى أول أيام العيد

الأربعاء، 28 يونيو 2023 02:07 م
فيها حاجة حلوة.. كنيسة مار مرقص ببنى سويف توزع البلالين والهدايا فى أول أيام العيد كنيسة مار مرقص ببني سويف توزع البلالين والهدايا
بنى سويف هانى فتحى

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وزع شباب كنيسة مار مرقس بمنطقة مقبل بمدينة بنى سويف، الهدايا والبلونات والشيكولاتة والورود علي الأطفال من المسلمين عقب نهاية صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك أمام الكنيسة بمنطقة مقبل تحت رعاية الأنبا غبريال أسقف بني سويف، وتوابعها وبإشراف القمص اشعياء ديماس والقس مرقس صموئيل، والقس مكاريوس عدلي رعاة كنيسة مار مرقس بمنطقة مقبل.
 
وقال القمص اشعياء ديماس راعي كنيسة الشهيد العظيم مار مرقس بمدينة بني سويف، أن المبادرة تمت تحت رعاية الأنبا غبريال أسقف بني سويف وبإشراف آباء الكنيسة حيث حرص شباب الكنيسة علي مشاركة الاخوة المسلمين فرحة العيد وإدخال البهجة والفرحة علي الأطفال بتوزيع هدايا عليه عقب نهاية صلاة عيد الأضحى المبارك وذلك امام أمام الكنيسة.
 
وأشاد القمص اشعياء ديماس بعلاقات المحبة والمودة التي تجمع المسلمين والأقباط بمحافظة بني سويف داعين الله أن يحفظ الله مصر  ، تحت رئاسة رئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي .
 
 
 
احتفال الكنيسة بعيد. الاضحى
احتفال الكنيسة بعيد. الاضحى

الكنيسة توزع للهدايا
الكنيسة توزع للهدايا

توزيع الهدايا على الأطفال
توزيع الهدايا على الأطفال

توزيع الهدايا على المواطنين
توزيع الهدايا على المواطنين

شباب الكنيسة يوزع الهدايا
شباب الكنيسة يوزع الهدايا

 


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