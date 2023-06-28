فيها حاجة حلوة.. كنيسة مار مرقص ببنى سويف توزع البلالين والهدايا فى أول أيام العيد

وقال القمص اشعياء ديماس راعي كنيسة الشهيد العظيم مار مرقس بمدينة بني سويف، أن المبادرة تمت تحت رعاية الأنبا غبريال أسقف بني سويف وبإشراف آباء الكنيسة حيث حرص شباب الكنيسة علي مشاركة الاخوة المسلمين فرحة العيد وإدخال البهجة والفرحة علي الأطفال بتوزيع هدايا عليه عقب نهاية صلاة عيد الأضحى المبارك وذلك امام أمام الكنيسة.

وأشاد القمص اشعياء ديماس بعلاقات المحبة والمودة التي تجمع المسلمين والأقباط بمحافظة بني سويف داعين الله أن يحفظ الله مصر ، تحت رئاسة رئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي .