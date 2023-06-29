"آداب القاهرة": نظر التماسات الطلاب على نتائج امتحانات نهاية العام بعد العيد

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن الكلية ستبدأ فى نظر التماسات الطلاب على نتيجة امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى الجارى 2022 / 2023 ، بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة وذلك بالنسبة للطلاب المتقدمين بالتظلمات.

وأضاف الدكتور خالد أبو الليل فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن سيتم النظر فى الالتماسات التي قدمها الطلاب على مستوى كل مادة ومراجعة كراسات ونماذج الإجابة ، مؤكدا أنه فى حالة أحقية أي طالب فى الحصول على درجات بعد المراجعة سيتم منحها فورا وتعديل النتيجة وإعطاء كل طالب حقه.

وأشار وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، إلى أن التقدم للالتماسات كان إلكترونيا من خلال كود وصفحة الطلاب بموقع الكلية وذلك فى إطار التيسير على الطلاب ومنع الزحام والتكدس بشئون الطلاب.

يذكر أن كلية الآداب بجامعة القاهرة، كانت قد أعلنت نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسى من العام الجامعى الجارى 2022 / 2023 قبل إجازة عيد الأضحى وتم فتح باب التقدم بالالتماسات إلكترونيا.