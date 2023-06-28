وكيل صحة الدقهلية يجتمع بالقيادات فى أول أيام العيد لمتابعة الخدمات الصحية

الدقهلية- شريف الديب

عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى، اجتماعا مع قيادات المديرية ومديري العموم، للوقوف على جاهزية جميع الإدارات والمستشفيات لتقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

حضر الاجتماع الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية، والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، والدكتور محمد مسعد مدير عام إدارة طب الاسنان، والدكتورة اشواق السيد مدير إدارة الصيدلة، والدكتور احمد المكاوي منسق المبادرات الرئاسية .

وناقش مكين خلال الاجتماع على ضرورة التواجد المستمر وتكثيف المرور أثناء عطلة العيد، والتأكد من انتظام سير العمل وتواجد جميع الاطقم الطبية في اماكن عملها ومدي توافر الأدوية بصيدليات الطوارئ ومتابعة فرق حملة 100 يوم صحة الثابتة والمتنقلة ،وتذليل اي معوقات لسير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها فورا .

وأكد مكين على سيتم محاسبة المقصرين في حالة عدم التواجد في اماكن العمل أو التقصير في تقديم الخدمات الطبية، وجاء ذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة.