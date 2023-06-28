الفلبين: تسجيل 27 إصابة جديدة بمتحور "أركتوروس"

وذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل حالات الإصابة الجديدة بالمتحور في ولاية "فيساياس الغربية"، كما سجلت وزارة الصحة 46 إصابة جديدة بالسلالات الفرعية لمتحور أوميكرون في الفلبين.

وكانت وزارة الصحة الفلبينية قد أعلنت في وقت سابق أن المتحور قادر على التهرب من المناعة، وأنه يبدو أكثر عدوى من السلالات المتحورة السابقة.