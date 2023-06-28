اليوم السابع
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الأربعاء، 28 يونيو 2023 12:33 م
أكرم القصاص
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الفلبين: تسجيل 27 إصابة جديدة بمتحور "أركتوروس"

الأربعاء، 28 يونيو 2023 11:00 ص
الفلبين: تسجيل 27 إصابة جديدة بمتحور "أركتوروس" كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 27 إصابة جديدة بمتحور "أركتوروس" المعروف أيضا باسم "إكس بي بي . 1 . 16" وهو من السلالة الفرعية لمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالمتحور الجديد إلى 292 حالة.

وذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل حالات الإصابة الجديدة بالمتحور في ولاية "فيساياس الغربية"، كما سجلت وزارة الصحة 46 إصابة جديدة بالسلالات الفرعية لمتحور أوميكرون في الفلبين.

وكانت وزارة الصحة الفلبينية قد أعلنت في وقت سابق أن المتحور قادر على التهرب من المناعة، وأنه يبدو أكثر عدوى من السلالات المتحورة السابقة.

 


كورونا

متحور أركتوروس

أوميكرون

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