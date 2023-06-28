مصرع طفلة فى العقد الأول نتيجه سقوطها من الطابق الثالث بالدقهلية

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها بمدينة المطرية، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثتها لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المطرية من المستشفى المركزي، بوصول الطفلة مودة حماده سليم 3 سنوات، جثة هامدة ادعاء سقوط من علو

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الطفلة سقطت من شرفة الطابق الثالث بمنزلها، وتم نقل جثتها لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.