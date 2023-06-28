اليوم السابع
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محافظ سوهاج يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

الأربعاء، 28 يونيو 2023 11:46 ص
محافظ سوهاج يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك محافظ سوهاج يستقبل المهنئين
سوهاج عمرو خلف

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استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بديوان عام المحافظة، المهنئين من أبناء سوهاج، الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، من مختلف الطوائف والقطاعات وممثلي المجتمع السوهاجى. 

واستقبل المحافظ عددا من التنفيذيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي الأحزاب السياسية، وشباب سوهاج، والشخصيات العامة في جو يسوده الحب، والمودة، وبهجة العيد.
 
وقدم الفقي التهنئة لأبناء سوهاج، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يديم الله على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات.

 


سوهاج

محافظ سوهاج

عيد الاضحى

رؤساء المدن



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