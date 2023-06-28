اليوم السابع
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محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الأضحى بمسجد الشرطة.. صور

الأربعاء، 28 يونيو 2023 06:47 ص
محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الأضحى بمسجد الشرطة.. صور محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الأضحى
سوهاج محمود مقبول

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أدى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، صباح اليوم، صلاة الأضحى المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر، يرافقه مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء عصام الليثى السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الأزهر والأوقاف، وأبناء سوهاج. 
 
وتناولت خطبة العيد، ، إن الأعياد فى الإسلام تبدأ بالتكبير، ويعلن النفير للفرحة ليعيشها الرجل والمرأة، ويحياها الكبير والصغير، أعيادنا تهليل وتكبير وعيد الأضحى يوم التضحية والفداء، يوم الفرح والصفاء، يوم المكافأة من رب السماء للنبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل صاحبى الفضل والعطاء، أراد الأعداء بإبراهيم سواء، لكن الله لطمهم وأبعدهم، وجعلهم من الأسفلين، كما يجعل كل أعداء الدين إلى يوم الدين.
 
 وقدم المحافظ التهنئة لكافة أبناء المحافظة، وللشعب المصري عامة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات.
 
وكانت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، عن تخصيص 206 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى أداء صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد التى تقام بداخلها صلاة الجمعة، بإجمالى 8652 مسجدا منتشرة على مستوى القرى والمراكز، مع اتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف فى هذا الشأن، صرح بذلك الدكتور محمد حسنى وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج.
 
 
محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الأضحى (1)
محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الأضحى (1)

محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الأضحى (2)
محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الأضحى (2)

محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الأضحى (4)
محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الأضحى (4)

محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الأضحى (8)
محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الأضحى (8)

محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الأضحى (9)
محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الأضحى (9)

محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الأضحى (12)
محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الأضحى (12)

 


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