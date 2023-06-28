اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يشهد ذبح 32 عجلا وتوزيعهم على الأهالى بالمجان.. صور

الأربعاء، 28 يونيو 2023 12:11 م
محافظ جنوب سيناء يشهد ذبح 32 عجلا وتوزيعهم على الأهالى بالمجان.. صور محافظ جنوب سيناء يشهد ذبح الاضاحى
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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 شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية، والفنانة لقاء سويدان ممثلة عن مؤسسة مصر الخير ذبح عدد من الأضاحى، وذلك بالمجزر الآلي بمدينة طور سيناء.
 
ومن الجدير بالذكر لأنه تم ذبح عدد 32 عجل مقدمة من عدد من الجمعيات الأهلية وعدد من المستثمرين ومحافظة جنوب سيناء ، ويتم توزيعهم على أهالي جنوب سيناء بكافة المدن وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الى جانب كميات هائلة من كراتين السلع الغذائية، فضلا على 5 أطنان أرز و5 دقيق و5 زيت، سيتم توزيعهم بالمجان أيضا .
 
يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لرفع العبء عن كاهل المواطنين  وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي
 
وأشاد المحافظ بدور المشاركة المجتمعية لمؤسسة الأورمان، في تقديم العديد من المساعدات والمساهمات المجتمعية للفئات الأكثر إحتياجاً. 
 
ووجه رحاب الجوهري مدير الإدارة البيطرية والتفتيش، بالمتابعة الدورية لكافة المجازر علي مستوي المدن للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات القانونية المتبعة، وعدم الذبح خارج المجازر طبقا لتوجيه محافظ جنوب سيناء رقم 12لسنة 2023.
 
 
محافظ جنوب سيناء يشهد ذبح الاضاحي (1)
محافظ جنوب سيناء يشهد ذبح الأضاحي (1)

محافظ جنوب سيناء يشهد ذبح الاضاحي (2)
محافظ جنوب سيناء يشهد ذبح الأضاحي (2)

محافظ جنوب سيناء يشهد ذبح الاضاحي (3)
محافظ جنوب سيناء يشهد ذبح الأضاحي (3)

محافظ جنوب سيناء يشهد ذبح الاضاحي (4)
محافظ جنوب سيناء يشهد ذبح الأضاحي (4)
 
 
 
 
 

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