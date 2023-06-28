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محافظ جنوب سيناء يهنئ الرئيس السيسى والمصريين بعيد الأضحى

الأربعاء، 28 يونيو 2023 08:42 ص
محافظ جنوب سيناء يهنئ الرئيس السيسى والمصريين بعيد الأضحى محافظ جنوب سيناء يهنئ الرئيس السيسى والمصريين بعيد الأضحى
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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أدى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحق المبين بمدينة طور سيناء، يرافقه اللواء أحمد الإسكندرانى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ومبروك الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء والنائب جيفارا الجافى والنائب حميد أبو بريك ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد من مشايخ وعواقل البدو، وعدد من القيادات الأمنية، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين والشيخ سيد يوسف غيط وكيل وزارة الاوقاف، ولفيف من المواطنين.
 
وبعث محافظ جنوب سيناء برسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف بمناسبة عيد الأضحى.
 
وهنأ فودة مواطني المحافظة ومشايخ وعواقل جنوب سيناء، والقيادات الأمنية والتنفيذية، وكذا جموع الشعب المصري متمنيا السلامة والأمن داعيا الله أن يحفظ مصر.
 
كما وزع المحافظ العيدية على الأطفال بالإضافة إلى كميات كبيرة من لعب الأطفال الذين تسابقوا لمصافحة المحافظ.
 
جانب من الأجواء (3)

جانب من الأجواء (1)

جانب من الأجواء (2)
 

 


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