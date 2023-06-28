محافظ بني سويف يوزع الهدايا على أطفال جمعية رعاية مؤسسات الأيتام

وزع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الهدايا على الأطفال الأيتام لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث استقبل الأطفال الهدايا بسعادة غامرة، موجهين الشكر للمحافظ على حرصه على مشاركتهم الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ، لجمعية رعاية المؤسسات الاجتماعية للأيتام بحي الرمد بمدينة بني سويف، لتقديم التهنئة والمعايدة على الأطفال أول أيام عيد الأضحى المبارك، ورافقه خلالها أمل حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، محمد سيد رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وخلال الزيارة داعب المحافظ نزلاء الدار من البنين والبنات بالدار، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، معربا عن سعادته وحرصه على تواجده في مثل هذا اليوم، لمشاركتهم فرحتهم بالعيد وإدخال السرور والبهجة على قلوبهم ومشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة السعيدة

وناقش المحافظ مع مسؤولى التضامن ما تم تنفيذه من توجيهاته وجه بها خلال زيارته للدار في عيد الفطر، والمتعلقة بتشكيل لجان لعمل كشف طبي دوري على الأطفال ونزلاء الدار لتوفير ما يلزم من أوجه الرعاية الصحية،كما كلف المحافظ وكيل التضامن بالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والقطاعات لتنفيذ برنامج أنشطة صيفية لأطفال الدار،علاوة على توجيهاته بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة ،لإعداد وتجهيز بيان بأسماء من بلغ سن العمل والحاصلين على مؤهلات لإمكانية توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع المناطق الصناعية ليكون مصدر دخل يضمن لهم حياة كريمة.

وشدد المحافظ على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية القرب من المواطنين والتلاحم معهم في أفراحهم وفي كل المناسبات، خاصة الفئات الأولى بالرعاية من الأيتام وذوي الهمم والأكثر احتياجاً، مشيرا إلى أن المحافظة لا تتوانى في توفير أوجه الدعم لهم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية، وأن مكتبه مفتوح لكافة أبناء دور رعاية الأيتام.