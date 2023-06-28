مدير فرع بنى سويف يفاجئ مستشفى التأمين الصحى بزيارة ويهنىء المرضى بالعيد

تفقد الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة بنى سويف، مستشفى التأمين الصحى لمتابعة سير العمل بانتظام فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن خطة محكمة ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، وتوجيهات الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس الإدارة لرفع درجة الاستعداد القصوى، وأتباع التعليمات الخاصة بالإخلاء الطبي.
وتفقد مدير الفرع جميع الأقسام العلاجية، وقام بتهنئة المرضى بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، كما تفقد الاستقبال للتأكيد على توافر جميع الأمصال ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية مع توفير وسيلة مناسبة لنقل الأدوية والمستلزمات عند الحاجة، والتأكيد على الالتزام بتعليمات مكافحة العدوى وتوافر الواقيات الشخصية.
وأكد الدكتور محمد يحى خلال الزيارة، توافر أكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية ،والتأكيد من زيادة أعداد الأطباء النوبتجين بالأقسام الحرجة خلال أيام الإجازة وتواجد الأطباء والفنيين بالاقسام المعاونة"الأشعة والمعمل وبنك الدم"، والتأكيد على توافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ.
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