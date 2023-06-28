اليوم السابع
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محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية ويقدم هدايا الرئيس للأطفال

الأربعاء، 28 يونيو 2023 12:52 م
محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية ويقدم هدايا الرئيس للأطفال محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية
القليوبية إبراهيم سالم

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قدمَ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للأطفال والأهالي بحدائق مدينة القناطر الخيرية، يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة، والمهندس أشرف درويش مدير عام ري القناطر الخيرية.

وأكدَ محافظ القليوبية، خلال زيارته للحدائق والمُتنزهات أن هدية الرئيس للأطفال هي تعبير عن الحالة الرائعة التي نعيشها في جمهوريتنا الجديدة من الترابط والتماسك وحرص الرئيس على مشاركة أبنائنا فرحتهم بالعيد، فإن يوم العيد تتجمع فيه كل مشاعر الإنسانية النبيلة وتتجلى فيه القيم السمحة، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالخير واليُمن والبركات ومزيد من التقدم والرُقي والإزدهار.
 
وأعرب الأطفال عن سعادتهم البالغة بهدية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مُرددين (شكراً يا ريس.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر).
 
كما التقى "المحافظ"، بعدد من الأسر المُترددين على الحدائق بالمدينة وتبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المُبارك، مُتمنياّ لهم قضاء أيام سعيدة بمدينة القناطر الخيرية، والتي تتميز حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي، مُقدماً الشكر لوزارة الري على مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر والتي أصبحت علامة مميزة لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها، مؤكداً استمرار تطوير كل مكان في هذه المدينة السياحية الرائعة والتي لها ذكريات خاصة في قلوب العديد من المواطنين المصريين .
 
وأشادَّ الهجان، خلال الزيارة بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية قبل وأثناء عيد الأضحى والتي كللت تلك الجهود بظهور المحافظة بشكل جمالي وسط إقبال كبير من أهالي القليوبية والمحافظات المجاورة على الحدائق والمُتنزهات على مستوى المحافظة.
 
كما تفقد المحافظ عربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف والتي تمركزت في تلك الحدائق لتقديم الخدمات الطبية للمترديين في حالة الطوارئ موجها بالتمركز طوال أيام عطلة العيد والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي طوارئ.
 
وفي ختام زيارته وجه محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بالمتابعة الميدانية لكافة الخدمات بالشارع والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة لضمان سير العمل بمُختلف القطاعات وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المُبارك مع استمرار رفع درجة الاستعدادات في جميع القطاعات الخدمية وتكثيف الجهود ومنع تراكم المخلفات ورفعها أولاً بأول وانتظام عمل الورديات على مدار اليوم .
 
 
محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (1)
محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (1)

محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (2)
محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (2)

محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (3)
محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (3)

محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (4)
محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (4)

محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (5)
محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (5)

محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (6)
محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (6)

محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (7)
محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (7)

محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (8)
محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (8)

محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (9)
محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (9)

محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (10)
محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (10)

محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (11)
محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (11)

محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (12)
محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (12)

محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (13)
محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (13)

محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (14)
محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (14)

محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (15)
محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية (15)
 
 

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