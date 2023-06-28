محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يتفقدان المجازر لمتابعة سير العمل.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، يرافقه الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، المجازر التابعة للمحافظة بمدينة بنها لمتابعة سير العمل فيها وانتظام استقبال الأضاحي من المواطنين خلال أيام العيد، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، ومحمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، واللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية.

واستهل المحافظ ورئيس الجامعة، جولتهما بتفقد مجزر كفر سعد بمدينة بنها، والذي يصل طاقته الاستيعابية إلى 1500 رأس تقريبا في الشهر، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 4900م2، ويضم صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كل واحدة 360م2، فضلا عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة للإعدام ومحرقة، فضلا عن مبنى إداري، وتجدر الإشارة إلى أنه تمت أعمال رفع كفاءة المجزر وتطويره ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه تقريبا، وقد أعلن الهجان التشغيل التجريبي للمجزر بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما تفقدا أيضاً مجزر كفر الجزار بمدينة بنها والذي يقع على مساحة 1200 متر مربع وتم رفع كفاءته ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، بطاقه انتاجية 1200 رأس فى الشهر، ووجه القائمين على المجزر بحسن استقبالهم للناس وذبح الأضاحي بالمجان وذلك للحفاظ على البيئة وسلامة وصحة المواطنين.

واستكمل الهجان، جولته بتفقد مجزر شبرا شهاب (النصف آلي- آلي- يدوي) التابع للقوات المسلحة بمدينة القناطر الخيرية، والمقام على مساحة 10 أفدنة بطاقة استيعابية للذبيح 150 رأس ماشية في اليوم، و24 ألف رأس ماشية سنوياً، وطاقة 200 رأس ضأن يومي، و30 ألف رأس سنوياً، كما يتكون المجزر من نفق تجميد بطاقة 5 طن فى الدورة لعدد 2 نفق، بالإضافة إلى 4 ثلاجات حفظ للحوم سعة 300 طن يومياً، كما يحتوي المجزر على 2 ساحة انتظار مواشي تسع لـ 150 رأس، ويحتوي أيضاً على 2 محطة معالجة مياه ليتم معالجة المياه المستخدمة في عملية الذبيح لاستخدامها في الزراعة، ويقدم المجزر خدماته للمواطنين بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ القليوبية، بأن مجازر المحافظة جاهزه لاستقبال أضاحي المواطنين خلال أيام العيد مجاناً، فضلاً عن التواجد المكثف للأطباء البيطريين داخل المجازر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح، لافتاً بأن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها ويأتي تفقد المجازر التابعة للمحافظة بمدينة بنها لمتابعة سير العمل فيها وانتظام استقبال الأضاحي من المواطنين خلال أيام العيد، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة والدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، ومحمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، واللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية.