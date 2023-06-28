محافظ الشرقية وقيادات التنفيذية يؤدون صلاة العيد بمسجد الفتح

الشرقية - إيمان مهنى

أدي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نائبة الدكتور احمد عبد المعطي،و قيادات التنفيذية،وكلاء الوزارت، يرافقهم الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، وقيادات الأمنية، صلاة عيد الاضحي بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق.

وهنأ المحافظ المواطنين من أبناء المحافظة بعيد الاضحي المبارك داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر و شعبها من كل مكروه وسوء.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز و المدن و الأحياء بفتح الحدائق و المتنزهات العامة أمام المواطنين لقضاء أجازة العيد وتكثيف حملات النظافة و رفع الإشغالات و التعاون مع إدارة المرور لفتح الطرق الرئيسية أمام حركة المارة و السيارات .

كما ادي ملايين من أهالي المحافظة، صلاة عيد الاضحي المبارك، في 688 ساحة ما بين أرض فضاء وأفنية مدارس وملاعب مراكز الشباب ، بالإضافة إلى المساجد المسجل عليها أئمة والبالغ عددها 5000 مسجد بالإضافة إلى الساحات الملحقة بالمساجد .

ارتسمت الفرحة علي وجوه المصلين،و وزعت الحلوي والبلونات علي الأطفال، و تبادلت الأسر التهاني فرحة بالعيد.

كانت شكلت مديرية الأوقاف،غرفة عمليات لمتابعة إلتزام بالتعليمات الوزارية و الضوابط الصادرة في هذا الشأن، حيث شددت علي اعمال النظافة و التطهير بمحيط كل ساحة و مسجد بالتنسيق مع الوحدات المحلية. و تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الاوقاف بكل مسجد وساحة لتأدية صلاه العيد، و اخر احتياطي.