مصرع شاب وإصابة اثنين فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية





وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز الي مكان البلاغ وبالفحص تبين، وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بقرية النزل، أدي ذالك لاصابه كلا من أحمد محمد أحمد البدوي 19 سنه ، خالد محمود أحمد البدوي 17 سنه، ووفاة أحمد محمد عبد الباقي 21 سنة الجميع مقيمين بالنزل، وتم نقلهم لمستشفى منيه النصر وتحويلهم جميعا لمستشفى المنصورة الدولي، وجاري تحرير محضر بالواقعة ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.