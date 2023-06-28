اليوم السابع
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لو مريض سكر.. نصائح مهمة لازم تتبعها فى عيد الأضحى

الأربعاء، 28 يونيو 2023 10:00 ص
لو مريض سكر.. نصائح مهمة لازم تتبعها فى عيد الأضحى مرضى السكرى
كتبت نهير عبد النبى

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فى عيد الأضحى تزداد العزائم والولائم الغنية باللحوم بأنواعها المختلفة والأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون التى قد تؤثر بشكل كبير على أصحاب الأمراض المزمنة وخصوصا مرضى القلب ،  وهنا ينصح مرضى السكر بالاهتمام بصحتهم

واتباع بعض النصائح فى عيد الاضحى وحسب ما ذكره موقعhelthy  فهى:

 
-ينصح مريض السكر بتناول الأدوية فى مواعيدها المظبوطة مع قياس السكر باستمرار والمتابعة مع الطبيب.
-الابتعاد عن الأطعمة الدهنية وخصوصا اللحوم ، أوتناولها بشكل صحى مشوى او مسلوق واختيار القطع غير الدسمة.
-عدم تناول كمية كبيرة من الطعام، وتناول كميات بسيطة على فترات مختلفة وتقسيم وجبات اليوم.
-الاكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض.
-الاهتمام بتناول طبق السلطة مع الطعام، والحد من تناول الدهون والنشويات .
-الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية واستبدالها بالمشروبات الصحية والعصائر الطبيعية.
-ينصح مريض السكر بممارسة التمارين الرياضية بعد تناول الطعام بساعتين ، حتى لو كانت ممارسة رياضة المشى.
 
 

مرض السكر

السلطة

الدهون

العيد



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