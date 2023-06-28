لو مريض سكر.. نصائح مهمة لازم تتبعها فى عيد الأضحى

كتبت نهير عبد النبى

واتباع بعض النصائح فى عيد الاضحى وحسب ما ذكره موقعhelthy فهى: فى عيد الأضحى تزداد العزائم والولائم الغنية باللحوم بأنواعها المختلفة والأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون التى قد تؤثر بشكل كبير على أصحاب الأمراض المزمنة وخصوصا مرضى القلب ، وهنا ينصح مرضى السكر بالاهتمام بصحتهم

-ينصح مريض السكر بتناول الأدوية فى مواعيدها المظبوطة مع قياس السكر باستمرار والمتابعة مع الطبيب.

-الابتعاد عن الأطعمة الدهنية وخصوصا اللحوم ، أوتناولها بشكل صحى مشوى او مسلوق واختيار القطع غير الدسمة.

-عدم تناول كمية كبيرة من الطعام، وتناول كميات بسيطة على فترات مختلفة وتقسيم وجبات اليوم.

-الاكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض.

-الاهتمام بتناول طبق السلطة مع الطعام، والحد من تناول الدهون والنشويات .

-الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية واستبدالها بالمشروبات الصحية والعصائر الطبيعية.

-ينصح مريض السكر بممارسة التمارين الرياضية بعد تناول الطعام بساعتين ، حتى لو كانت ممارسة رياضة المشى.