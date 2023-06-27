5 مشروبات مفيدة لمرضى القلب.. أبرزها القهوة وعصير الرمان

كتبت نهير عبد النبى

مرض القلب واحد من أكثر الأمراض المزمنة التي يعانى منها الكثيرون وينصح دائما بالمتابعة مع الطبيب وتناول طعام صحى وخالى من الدهون، كما ينصح موقع helthy بتناول العصائر الطبيعية لتعزيز صحة القلب ومنها:

- عصير الرمان وفقًا للخبراء، يعتبر الرمان ثمارًا صحية فريدة للقلب و تساعد مضادات الأكسدة الخاصة بها على منع تصلب وتضيق الشرايين التي تنقل الدم إلى قلبك يساعد الرمان أيضًا في خفض ضغط الدم ، وهو غني بالبوليفينول: المغذيات الدقيقة التي تقلل الالتهاب وتنشط الدورة الدموية.

- القهوة أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون 3-5 أكواب من القهوة يوميًا لديهم مخاطر أقل بشكل ملحوظ للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وفشل القلب كل كوب إضافي من القهوة حتى 6 مرات في اليوم يقلل من هذه الظروف بنسبة 5-8٪ لماذا؟ يعتقد الخبراء أن محتوى القهوة من الكافيين ومضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات قد تكون مسؤولة. ومع ذلك ، فإن شرب الكثير من القهوة قد يجعلك متوتراً ، لذا اذهب ببطء وتجنب الكريمات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسكر والسعرات الحرارية الفارغة.

- الشاي الشاي مليء بالمغذيات النباتية (كيماويات نباتية) تسمى مركبات الفلافونويد، والتي ثبت أنها تقلل الالتهاب وتراكم الشرايين، يحتوي الشاي الأسود والأخضر أيضًا على كميات معتدلة من الكافيين أكثر من القهوة (حوالي نصف الكمية لكل كوب)، لذلك فهو خيار رائع للأشخاص الذين لديهم حساسية من ذلك.

تحصل على نفس الفوائد الصحية من شربه ساخنًا أو باردًا ، لذلك فهو مشروب متعدد الاستخدامات يمكنك الاستمتاع به على مدار العام.

- عصير الطماطم عصير الطماطم غني بالفيتامينات والمعادن التي تساعد في مكافحة أمراض القلب إنها مليئة بفيتامينات C و E والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم ، والتي يحتاجها جسمك للحفاظ على تدفق الدم وإزالة الصوديوم الزائد من جسمك. تعد الطماطم أيضًا مصدرًا رائعًا للليكوبين ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية الشرايين وتقليل الكوليسترول وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب إذا كنت تشتري عصير الطماطم المعبأ ، فابحث عن خيارات منخفضة الصوديوم والسكر.

يعتقد بعض الخبراء أن عملية عصر الطماطم تمنحك جميع مزايا تناول الطماطم وتطلق مركبات مفيدة أكثر مما ستحصل عليه من تناولها نيئة.



- عصير أخضر تعتبر خلطات عصير الخضار خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يعرفون أنهم بحاجة إلى تناول الخضروات ولكنهم لا يحبون الطعم. جرب مزج الخضار الخضراء الصحية للقلب مع الفواكه والمحليات الطبيعية مثل العسل للبدء ، اختر عصيرًا ثقيلًا على التفاح أو البرتقال أو الحمضيات ويتضمن السبانخ أو اللفت ، وكلاهما من الأطعمة الفائقة لصحة القلب بفضل المستويات العالية من الكالسيوم والحديد والفلافونويد التي تقلل الالتهابات إذا أضفت عصيرًا إلى روتينك ، فتأكد من حساب السعرات الحرارية الزائدة في أي مكان آخر في نظامك الغذائي.

لما أن العصائر مصنوعة من مكونات مثل المانجو أو الموز ، فهي طريقة مستساغة لتضمين الطعام الصحي في أي نظام غذائي تقريبًا.