لو خارج تتفسح.. كيف تتجنب الإصابة بالأمراض المعدية فى العيد؟

كتبت إيناس البنا

يصعب الوقاية من الأمراض المعدية، حيث يحمل جسمنا العديد من الجراثيم كل يوم، ويزداد الأمر سوءًا عندما نصادف شخصًا مريضًا، تنتشر أمراض مثل الأنفلونزا والالتهابات الفيروسية بسهولة شديدة ولهذا السبب نحتاج إلى اتخاذ تدابير احترازية كبرى.

وخلال فى عيد الأضحى تكثر الفسح والتنزه فى المتنزهات والأماكن العامة، وكثرة تناول الأطعمة والتي يمكن أن تنقل بعض الأمراض المعدية، لذا نعرض وفقا لموقع "healthsite" أبرز النصائح التي يمكن أن تقلل من الأمراض المعدية.

اغسل يديك

حافظ على يديك دائمًا خالية من الجراثيم، نحن نستخدم أيدينا لفعل كل شيء، الجراثيم مخلوقات ذكية، يمكنها أن تدخل أجسامنا حتى عندما تحصل على نافذة صغيرة، لكن الحفاظ على نظافة أيدينا في جميع الأوقات سيمنع ذلك.

غطى فمك أثناء السعال أو العطس

لا تسعل أو تعطس على يديك أبدًا، استخدم إما منديل ورقي أو مرفقك، يحتوي عطسنا وسعالنا على جراثيم وقد يؤدي السعال في يديك إلى انتشارها بشكل أكبر.

البس قناعا

إذا كنت مريضًا، فقم بتغطية وجهك بقناع عندما تكون في مكان عام، إذا كنت بالقرب من شخص مريض أيضًا، فإن ارتداء القناع سيمنع الجراثيم من مهاجمة جسمك.

تجنب لمس الجرح

لا تلمس جروحك أو البثور أو البقع الأخرى أبدًا، هذا يزيد من فرص إصابتك بالعدوى.

لا تترك الجروح مكشوفة

إنها عادة جيدة أن تغسل جروحك دائمًا وتغطيتها لتجنب الالتهابات.

تجنب الاتصال بالمرضى

تجنب الاتصال المباشر بالمرضى أو بالمناديل أو العناصر المماثلة التي يستخدمها الآخرون.