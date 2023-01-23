دراسة: بروتين الأوعية الدموية يقلل حالات الوفاة بسبب الأمراض المعدية

كتبت فاطمة ياسر

يلعب نظام الأوعية الدموية في الجسم دورًا أساسيًا في حمل الأكسجين والمواد المغذية لجميع أنحاء الجسم ، ولكن قد يؤدي الإفراط في نفاذية الأوعية الدموية ، أو المسافة بين الخلايا المبطنة للأوعية الدموية ، إلى نتائج مدمرة.

وفي الآونة الأخيرة، ألقى باحثون من اليابان ضوءًا جديدًا على بروتين رئيسي يشارك في نفاذية الأوعية الدموية وتأثيره على الوفيات في الأمراض المعدية.

وفي دراسة جديدة نُشرت في موقع “medicalxpress” ثبت خلالها الباحثون بقيادة جامعة أوساكا إمكانات بروتين Roundabout4 الخاص بالخلايا البطانية (Robo4) كهدف علاجي لتقليل الوفيات الناتجة عن العدوى الشديدة.

و يتم التعبير عن Robo4 بواسطة الخلايا البطانية التي تبطن الأوعية الدموية ، وتنظم هذه الخلايا نفاذية الأوعية الدموية وتسمح بتبادل المواد من الأوعية الدموية إلى الأنسجة المحيطة والعكس بالعكس.

أثناء الاستجابة المناعية للجسم ، تسهل نفاذية الأوعية الدموية حركة الخلايا المناعية المهمة والقضاء على مسببات الأمراض الخطيرة.

وفي الاستجابات المناعية الشديدة ، مثل التي قد تحدث في الأمراض المعدية مثل كوفيد19 ، قد تؤدي الزيادة المفرطة في نفاذية الأوعية الدموية ، المعروفة باسم فرط نفاذية الأوعية الدموية ، إلى تلف الأعضاء والموت.

فلا توجد أدوية تثبط مباشرة فرط نفاذية الأوعية الدموية، نظرًا لأنه ثبت سابقًا أن Robo4 يلعب دورًا في نفاذية الأوعية الدموية ، فقد شرع فريق البحث الذي تقوده جامعة أوساكا في استكشاف Robo4 كهدف محتمل لتقليل نفاذية الأوعية الدموية في حالات العدوى الشديدة.

للتحقيق في تأثيرات Robo4 على فرط نفاذية الأوعية الدموية ، أنشأ نموذجًا لفأرًا خاصًا بالخلايا البطانية للتعبير الشرطي عن Robo4، وعند تعريض هذه الفئران لعديد السكاريد الدهني ، الذي يؤدي إلى استجابة مناعية شديدة ، أظهرت الفئران نفاذية الأوعية الدموية وزيادة معدلات البقاء على قيد الحياة.

وفحص الباحثون مكتبة من الأدوية باستخدام خط الخلايا البطانية للفأر لتحديد المسارات التي تشارك في تنظيم Robo4 ووجدوا أن اثنين من مسارات إشارات SMAD التنافسية يبدو أنهما ينظمان تعبير Robo4.

وعندما عالج الباحثون الفئران المحقونة بـ LPS بدواء يثبط إشارات ALK1-SMAD ، لاحظوا زيادة تعبير Robo4 ، وانخفاض نفاذية الأوعية الدموية ، وانخفاض معدل الوفيات، وكما لوحظ انخفاض في معدل الوفيات في الفئران المعرضة لـ SARS-CoV-2 ، الفيروس المسبب لـكوفيد19.

وقد تساعد نتائج فريق البحث في تطوير الأدوية الوقائية أو العلاجية لتقليل معدل الوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية الشديدة .