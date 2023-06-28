كيف تقلل من كمية الملح فى طعامك؟

كتبت فاطمة ياسر

يعتبر تناول كميات كبيرة من الملح من بين العوامل التي تؤدي إلى زيادة الأمراض غير السارية في جميع أنحاء العالم، بحسب ما أوضحته منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

ويُوجد الملح في غالبية الأطعمة المصنَّعة والجاهزة، ويتوفر دائمًا على مائدة الطعام.

ولكن، ماذا تفعل إذا قررت تناول الطعام خارج منزلك؟

وتعتمد المطاعم على إضافة كميات عالية من الملح لتحسين نكهة الطعام وإبرازها.

وقدمت دراسة نشرتها شبكة الCNN ثلاث نصائح لتُقلل من نسبة استهلاك الملح في المرة المقبلة التي تطلب فيها طعامك بالمطعم.

ما هي؟

-اطلب عدم إضافة الملح إلى وجبة طعامك

-قللّ من تناول وجبات الطعام الجاهزة، مثل البرغر، والبيتزا، والشاورما

-قللّ من إضافة الصلصات، مثل الكاتشاب، والخردل، والمايونيز.

4 أمراض قد تُصيب الأشخاص عند الإفراط في استهلاك الملح، ومنها:

سرطان المعدة

السمنة

هشاشة العظام

أمراض الكلى