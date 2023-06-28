كيف تخطط وزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم مشروعات الغزل والنسيج؟

كتب عبد الحليم سالم

تركز وزارة قطاع الاعمال العام على اشراك القطاع الخاص في مشروعات الغزل والنسيج وذلك من خلال مجمع صناعات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز من خلال التعاقد عبر عقد تشغيل وإدارة لأحد المجمعات الرئيسية الثلاث مع الأطراف الراغبة والتي تتمتع بالمعرفة الفنية بمراحل سلسلة الإنتاج الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز.

وبحسب الخريطة الاستثمارية لوزارة فإنه يمكن للجهة التى لديها الخبرة في مجال الصباغة والتجهيز من خلال شركة المشروع SPV أن تدير العملية الإنتاجية بالثلاث مجمعات الشركات المحلية والدولية المتخصصة فى مجال الملابس الجاهزة مدعوة للتعاون مع الشركة الجديدة لسلسلة التوريد لتلبية احتياجاتها من المدخلات، الزراعة التعاقدية للقطن قصير التيلة.

ووفق الوزارة فانه يتم استثمار أكثر من 31 مليار جنيه مصري لتطوير 7 شركات للغزل والقطن والنسيج وشركة واحدة لانتاج البوليستر وتشمل خطة التطوير الانشاءات والآلات والمعدات والبنية التحتية وبناء القدرات البشرية واعادة تخطيط موارد المؤسسة. وتهدف خطة الإصلاح إلى تلبية احتياجات المستثمرين في مجال الملابس الجاهزة محليا وعالميا من خلال انشاء كيان متخصص فى مجال التسويق وادارة المبيعات و سلسلة التوريد.