محافظ القليوبية فى جولة بشركة غزل ونسيج: تقديم الدعم للنهوض بالصناعات المصرية

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لزيارة إحدى الشركات الكبرى لصناعة الغزل والمنسوجات والصباغة بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم قطاع الصناعة والمستثمرين بالمحافظة لا سيما في قطاع النسيج والتي تتميز به مدينة شبرا الخيمة وأحد العلامات البارزة بها.

وتفقد المحافظ، المصنع والذي يقع على مساحة 22 ألف متر، ويضم أكثر من 2000 عامل عمالة مباشرة، وأكثر من 3000 عامل من العمالة غير المباشرة، ويعد المصنع من المصانع المتكاملة التي تضم جميع مراحل صناعة الملابس، التي تبدأ بالغزل والنسيج ثم الصباغة والطباعة والتفصيل لتكون منتج متكامل عالي الجودة مطابق للمواصفات الأوربية، ويتم تصديره للعديد من دول العالم لحساب أكبر وأشهر الماركات العالمية.

ومن جانبه، أثنى المحافظ، على العمل داخل المصنع وما تتميز به المنتجات التي يقوم بإنتاجها، فضلا عن كونه يقوم بتوفير العديد من فرص العمل للشباب في كافة التخصصات المختلفة سواء الفنية أو الهندسية، مؤكدا أن المحافظة دائما تدعم المستثمرين الجادين الذين يسهمون في التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب.

ووجه المحافظ، خلال الجولة، رئيس حي شبرا الخيمة بضروة النهوض بالشوارع الجانبية للمصنع والمصانع المجاورة والعمل على رفع كفائتها من خلال رصف تلك الشوارع، ومنع إلقاء القمامة بها ووضع صناديق قمامة على الأرصفة الجانبية، والتنسيق مع المرور لعمل خدمات وتنظيم الحركة المرورية ومنع المخالفات بتلك الشوارع التي تخدم المناطق الصناعية بشبرا الخيمة.

جاءت الجولة بحضور المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة.