عادات خاطئة تؤثر على صحة أسنانك ابتعد عنها

كتبت نهير عبد النبى

من أهم العادات الصحية التى يجب أن تتبعها هى الحفاظ على صحة أسنانك وحمايتها من التسوس والحساسية من خلال غسل الأسنان والحفاظ على نظافتها والمواظبة على زيارة الطبيب.

وحسب ما ذكره موقعHELTHY فإن هناك بعض العادات السيئة التى تتسبب فى تدمير الأسنان وهى:

- عادة مضغ الثلج، وهى عادة يمكن أن تسبب تلف الأسنان كما أن الاستمرار فيها يؤدى فى النهاية إلى كسر فى الأسنان.

- الأطفال الذين يتعودون على وضع زجاجات الحليب فى الفم والرضاعة أثناء النوم، هم أكثر عرضة لخطر المعاناة من تسوس الأسنان، لأن السكر فى الحليب يؤثر على مينا الأسنان ويسبب التسوس.

- أقراص علاج الكحة فهى تحتوى على كميات كبيرة من السكر، على الرغم من أنها جيدة لالتهاب الحلق، إلا أن مواصلة امتصاصها طوال اليوم ينتج عنها ضرر الأسنان.

- المشروبات الغازية، تحتوى على صودا عالية وسكريات، تزيد من فرصة حدوث تسوس الأسنان، فبدلا من شرب المياه الغازية اللجوء إلى الماء العادى لتروى العطش.

- عصائر الفاكهة، فهى تحتوى على كميات عالية من السكر التى يمكن أن تضر الأسنان على المدى الطويل، لذا من الأفضل تناول الفاكهة خام بدلا من العصائر.