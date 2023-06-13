6 أطعمة تحسن صحة أسنانك.. منها الزبادى والشاى الأخضر

إلى جانب العادات الجيدة في تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط، يساعد نوع النظام الغذائي الذي نتبعه أيضًا في الحفاظ على صحة أسناننا، يجب تطوير ممارسات نظافة الفم الجيدة في وقت مبكر من الحياة لمنع التسوس وأمراض اللثة ومشاكل الأسنان الأخرى
النظام الغذائي لأسنان صحية
وفقًا لموقع "Thehealthsite "، إلى جانب العادات الجيدة في تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط ، يساعد نوع النظام الغذائي الذي نتبعه أيضًا في الحفاظ على صحة أسناننا.
الزبادي
يساعد الزبادي على استعادة المعادن المفقودة من أسناننا بسبب العادات السيئة.
الأطعمة الغنية بالألياف
تساعد الأطعمة الغنية بالألياف ، وخاصة الخضروات ، في الحفاظ على نظافة أسناننا ولثتنا.
شاي أخضر
يحتوي كل الشاي على مادة البوليفينول التي تتفاعل مع بكتيريا البلاك. هذه المواد إما تقتل البكتيريا أو تمنعها.
الشاي الأسود
يساعد الشاي الأسود أيضًا على منع تسوس الأسنان والتهاباتها.
الكالسيوم
يساعد الكالسيوم والفوسفات الموجودان في الحليب والجبن ومنتجات الألبان الأخرى على إرجاع المعادن التي قد فقدتها أسنانك بسبب الأطعمة الأخرى.
مياه الشرب المفلورة
تساعد مياه الشرب المفلورة، أو أي منتج تصنعه بمياه مفلورة الحفاظ على صحة أسنانك.
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