ضبط مرتكبى واقعة التعدى على سائق بسلاح نارى وإحداث إصابته فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة القسم "مصاب برش خرطوش") إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال وسؤالـــه قرر بحدوث مُشادة كلامية بينه وبين (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم) بسبب وجود خلافات مالية بينهمــــا تطورت لمشاجرة تعدى عليه وآخرين باستخدام (فرد خرطوش) نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه (وآخر اشترك معه فى إرتكاب الواقعة، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار) المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات السبب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.