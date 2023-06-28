اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ستولتنبرج: السويد ستبحث عضويتها في الناتو مع فنلندا وتركيا الأسبوع المقبل

الأربعاء، 28 يونيو 2023 03:00 ص
ستولتنبرج: السويد ستبحث عضويتها في الناتو مع فنلندا وتركيا الأسبوع المقبل الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج
وكالات

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أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، أن لقاء عالي المستوى للسويد وفنلندا وتركيا لبحث عضوية السويد في الناتو، سيعقد الأسبوع المقبل في بروكسل.

وقال ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفي في لاهاي، الثلاثاء: "هناك أمل بحل إيجابي (بشأن عضوية السويد في الناتو) قبل القمة في فيلنيوس... اتفقنا على عقد لقاء لفنلندا والسويد وتركيا الأسبوع المقبل في بروكسل".

وأشار الأمين العام إلى أنه سيشارك في اللقاء وزراء الخارجية ورؤساء الاستخبارات ومستشارون للأمن القومي.

وأضاف ستولتنبرج، أنه حسب رأيه، قد نفذت ستوكهولم كافة الشروط التي طرحتها تركيا للمصادقة على انضمام السويد إلى الناتو، مؤكدا أنه "حان الوقت لذلك".


ينس ستولتنبرغ

السويد

الناتو

حرب روسيا واوكرانيا

اوكرانيا

موسكو

كييف



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