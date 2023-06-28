ستولتنبرج: السويد ستبحث عضويتها في الناتو مع فنلندا وتركيا الأسبوع المقبل

وكالات

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، أن لقاء عالي المستوى للسويد وفنلندا وتركيا لبحث عضوية السويد في الناتو، سيعقد الأسبوع المقبل في بروكسل.

وقال ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفي في لاهاي، الثلاثاء: "هناك أمل بحل إيجابي (بشأن عضوية السويد في الناتو) قبل القمة في فيلنيوس... اتفقنا على عقد لقاء لفنلندا والسويد وتركيا الأسبوع المقبل في بروكسل".

وأشار الأمين العام إلى أنه سيشارك في اللقاء وزراء الخارجية ورؤساء الاستخبارات ومستشارون للأمن القومي.

وأضاف ستولتنبرج، أنه حسب رأيه، قد نفذت ستوكهولم كافة الشروط التي طرحتها تركيا للمصادقة على انضمام السويد إلى الناتو، مؤكدا أنه "حان الوقت لذلك".