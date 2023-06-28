اليوم السابع
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الأربعاء، 28 يونيو 2023 08:17 م
أكرم القصاص
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رئيس الشيشان يلتقط "سيلفى" مع بوتين.. وينقل تهنئته للمسلمين بعيد الأضحى

الأربعاء، 28 يونيو 2023 07:15 م
رئيس الشيشان يلتقط "سيلفى" مع بوتين.. وينقل تهنئته للمسلمين بعيد الأضحى سيلفى بوتين وقديروف
وكالات

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نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية صورة سيلفي تجمعه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مهنئا المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وأرفق قديروف الصورة بتعليق، قال فيه: "بوتين لديه موقف محترم للغاية تجاه مسلمي بلدنا الكبير والعظيم والمترابط. خلال اجتماعنا أمس، قمت بتقديم تقرير عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في جمهورية الشيشان. كما بحثنا الخطط والإنجازات".

وأضاف: "في نهاية اللقاء طلب مني بوتين أن أنقل خالص التهاني إلى جميع المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأنقل لهم تمنياته بالسعادة والسلام والازدهار!، كما طلب أن أنقل تهانيه للجنود العاملين في منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتابع: "إنه لمن دواعي سروري أن أنجز هذه المهمة المشرفة وأنضم إلى تمنيات بوتين.. عيد سعيد.. أتمنى أن يملأ عيد الأضحى قلوب جميع المؤمنين بالسعادة والسلام".

 

 

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