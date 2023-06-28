خطيب مسجد الحسين: نعيش اليوم درس عظيم فى الفداء ووسعوا على أنفسكم وأبنائكم

كتب محمود راغب

أكد الدكتور مصطفى عبد السلام خطيب صلاة عيد الأضحى بمسجد الإمام الحسين ، أنه علينا أن ناخد من سيدنا إبراهيم قدوة ، متحدثا عن قصة سيدنا إبراهيم ودعوة ربه خلال رؤيه فى منامه يدعوه أن يذبح ابنه، وسرد لابنه رؤيته الذى كان رد فعله افعل يا إبراهيم.

وأضاف خطيب صلاة عيد الأضحى بمسجد الإمام الحسين، قائلا : يعلمنا هذا اليوم كيف تكون التضحية فجميعا اليوم نقتضى بسيدنا ابراهيم ونعيش اليوم درس عظيم فى الفداء والتضحية ومن رحمة ربنا فى هذا اليوم أننا نتقرب إلى الله عز وجل بذبح الشاه.

وأضاف: اطعموا الفقير والمحتاج ووسعوا على أنفسكم وعلى أبنائكم ومن تحبون فهو يوم الفرحة والسرور والعطاء .. هذه هى مصر نحن نرى ونشاهد كيف يكون الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بهذه المودة والألفة لا فرق بين غنى وفقير وبين ابيض واسود فالجميع متحابين مبتسمين هذه هى مصر ايها الساده وستظل كذلك ، داعيا أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء وأن يجعلها بلد الأمن والأمان والعز والاستقرار وأن يجعل هذا العيد عيد السعد والفتح والنصر والتأييد علينا.

وأدى منذ قليل الآلاف من المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك برحاب مسجد الإمام الحسين ، حيث امتلئ المسجد وساحاته بالمصلين وسط إجراءات احترازية ومنع الدخول بدون الكمامة .

وشهد محيط المسجد اجراءات أمنية مشددة من قبل الامن ، للتأكيد على المواطنين عدم التزاحم على بوابات الدخول، والتأكيد على التباعد الاجتماعى وعدم الدخول بدون سجادة الصلاة .

وحرص عدد من المواطنين بعد الصلاة على التقاط الصور التذكارية فى رحاب الجامع الأزهر فيما حرص المسئولين عن المسجد تسهيل خروج المواطنين بعد انتهاء الصلاة .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، شدد على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحي المبارك وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعى بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة حرصًا على الصحة العامة ، مع ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء صلاة العيد .

وأشار الشيخ خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة إلى أنه تم تخصيص 241 ساحة والمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة لأداء صلاة عيد الأضحى بالعاصمة مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المصلين ، مع تكليف خطيب وبديل احتياطى لخطبة العيد.

وفى السياق أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الإستعداد بجميع المستشفيات الحكومية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك ، مشيرًا إلى وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاته وتوافر الأكسجين بكافة المستشفيات ، كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل .

وشدد محافظ القاهرة على مديرية الشئون الصحية بعمل لجان مشتركة بالتعاون مع مديريتي الطب البيطرى والتموين ومباحث التموين والأحياء لتكثيف المرور في حملات مشتركة بين جميع المناطق الطبية وادارة مراقبة الاغذية بالمديرية على شوادر ومحلات عرض وبيع اللحوم البلدية ( الجزارة ) ومحلات عرض وبيع اللحوم المجمدة والفنادق والعائمات والمجازر بمختلف أنواعها ( لحوم – دواجن ) وسحب عينات مختلفة منها ، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل جميع العاملين بها لشهادات صحية سارية .