اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 يونيو 2023 07:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى فى ساحة مسجد الميناء الكبير بالغردقة.. صور

الأربعاء، 28 يونيو 2023 06:55 ص
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى فى ساحة مسجد الميناء الكبير بالغردقة.. صور الآلاف فى ساحة مسجد الميناء الكبير
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدى الآلاف صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم بساحة مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، وسط حالة من الفرحة بين المصلين والأطفال، وذلك بحضور كمال سليمان السكرتير العام المساعد للمحافظة. 
 
وتوافد الآلاف من المواطنين على الساحات والمساجد قبل ساعة من أداء الصلاة وارتفعت اصوات تكبيرات العيد في مكبرات الصوت وترديد المواطنين خلف الأمامحيث اصطحب المواطنين أطفالهم معهم لأداء الصلاة وسط حالة من السعادة التي تسيطر على المواطنين بفرحة العيد وتبادل التهنئة فيما بينهم.
 
وانتشر الباعة الجائلين وبائعي البالونات أمام المساجد والساحات لبيع الألعاب والهدايا للأطفال، وحرص المواطنين على شراء الهدايا والألعاب للأطفال لرسم الفرحة علي وجوههم بالعيد.
 
وانتشر رجال الأمن في أماكن تجمعات المواطنين لتامين المواطنين وتسيير الحركة المرورية، كما دفع مرفق الإسعافات بسياراته في أماكن الزحام للتعامل مع أي حالات طارئة.
 
وفتحت محافظة البحر الأحمر المجازر المنتشرة بمدن المحافظة لذبح الاضاحي للمواطنين بالمجان، والتحذير بعدم الذبح خارج المجازر لعدم التعرض لمخالفات.
 
 
الآلاف فى ساحة مسجد الميناء الكبير
الآلاف فى ساحة مسجد الميناء الكبير

المصلين خلال الصلاة
المصلين خلال الصلاة

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة

صلاة العيد فى ساحة مسجد الميناء الكبير
صلاة العيد فى ساحة مسجد الميناء الكبير

صلاة العيدفى الغردقة
صلاة العيدفى الغردقة
 
وكانت أعلنت مديرية أوقاف البحر إقامة صلاة عيد الأضحى داخل 218 مسجدًا من المساجد الكبرى بمدن محافظة البحر الأحمر السبعة بينها 105 مساجد لصلاة العيد بمدينة الغردقة، و18 مسجدًا برأس غارب، كما تم تحديد 30 مسجدًا بسفاجا، وتحديد 41 بمدينة القصير، و10 بمرسى علم، و11 بالشلاتين، و8 مساجد بحلايب.
 
وخصص اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عدد من الأتوبيسات بالتعاون مع إحدى شركات النقل البري لنقل المصليين من ميادين الغردقة إلى ساحات صلاة العيد بالمجان. 
 
 
 

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

صلاة العيد فى البحر الأحمر

صلاة العيد الاضحى

العيد الاضحى

صلاة العيد 2023

صلاة العيد الاضحى 2023

موعد صلاة العيد الاضحى

موعد صلاة العيد 2023

صلاه العيد

موعد صلاة العيد الاضحى 2023

ميعاد صلاة العيد

مواقيت صلاة العيد

صلاة العيد ٢٠٢٣

صلاة العيد الاضحي

صلاه العيد الاضحى

وقت صلاة العيد

صلاة العيد الساعة كام

صلاة العيد في مصر

صلاة العيد في الغردقة



الموضوعات المتعلقة

آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى في مساجد وساحات المنوفية

الأربعاء، 28 يونيو 2023 06:52 ص

الرئيس السيسي يؤدى صلاة عيد الأضحى بمسجد القوات الجوية

الأربعاء، 28 يونيو 2023 06:51 ص

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد القوات الجوية.. رئيس الجمهورية يحتفل بمرور 10 سنوات على ذكرى 30 يونيو مع قيادات وجنود القوات المسلحة.. وخطيب المسجد: الأمن والسعادة وسيلة تحقيق الخلافة على الأرض.. صور

الأربعاء، 28 يونيو 2023 06:50 ص

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود بالجيزة

الأربعاء، 28 يونيو 2023 06:48 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة