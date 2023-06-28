الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى فى ساحة مسجد الميناء الكبير بالغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أدى الآلاف صلاة عيد الأضحى المبارك ، اليوم بساحة مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، وسط حالة من الفرحة بين المصلين والأطفال، وذلك بحضور كمال سليمان السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وتوافد الآلاف من المواطنين على الساحات والمساجد قبل ساعة من أداء الصلاة وارتفعت اصوات تكبيرات العيد في مكبرات الصوت وترديد المواطنين خلف الأمامحيث اصطحب المواطنين أطفالهم معهم لأداء الصلاة وسط حالة من السعادة التي تسيطر على المواطنين بفرحة العيد وتبادل التهنئة فيما بينهم.

وانتشر الباعة الجائلين وبائعي البالونات أمام المساجد والساحات لبيع الألعاب والهدايا للأطفال، وحرص المواطنين على شراء الهدايا والألعاب للأطفال لرسم الفرحة علي وجوههم بالعيد.

وانتشر رجال الأمن في أماكن تجمعات المواطنين لتامين المواطنين وتسيير الحركة المرورية، كما دفع مرفق الإسعافات بسياراته في أماكن الزحام للتعامل مع أي حالات طارئة.

وفتحت محافظة البحر الأحمر المجازر المنتشرة بمدن المحافظة لذبح الاضاحي للمواطنين بالمجان، والتحذير بعدم الذبح خارج المجازر لعدم التعرض لمخالفات.



الآلاف فى ساحة مسجد الميناء الكبير



المصلين خلال الصلاة



جانب من الصلاة



صلاة العيد فى ساحة مسجد الميناء الكبير



صلاة العيدفى الغردقة

وكانت أعلنت مديرية أوقاف البحر إقامة صلاة عيد الأضحى داخل 218 مسجدًا من المساجد الكبرى بمدن محافظة البحر الأحمر السبعة بينها 105 مساجد لصلاة العيد بمدينة الغردقة، و18 مسجدًا برأس غارب، كما تم تحديد 30 مسجدًا بسفاجا، وتحديد 41 بمدينة القصير، و10 بمرسى علم، و11 بالشلاتين، و8 مساجد بحلايب.

وخصص اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عدد من الأتوبيسات بالتعاون مع إحدى شركات النقل البري لنقل المصليين من ميادين الغردقة إلى ساحات صلاة العيد بالمجان.