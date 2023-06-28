توافد المئات على المتنزهات العامة فى دمياط بعد صلاة عيد الأضحى

توافد الأهالى على المتنزهات العامة عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الأضحى فى ساحة ميدان الساعة وسط دمياط، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء المجتمع المدنى.

وشهدت ساحة ميدان الساعة وسط دمياط إقبالا كبيرا من الأهالى بأداء صلاة العيد، أعقبها زيارة المتنزهات العامة، لقضاء أول أيام عيد الأضحى، فيما قام عدد من شباب المحافظة بتوزيع الحلوى على المتواجدين بساحة صلاة العيد، فضلا عن قيام البعض بتقديم عروض ترفيهية عقب الانتهاء من الصلاة.

وأدى أهالى دمياط صلاة عيد الأضحى، وسط إجراءات أمنية مشددة، إضافة إلى تواجد سيارات الإسعاف وكذلك سيارات الحماية المدنية، لتأمين ساحات الصلاة، إضافة الي تواجد عددا من القيادات التنفيذية لمتابعة تنفيذ خطة العمل التى تم وضعها لاستقبال إجازة عيد الأضحى.

وكانت مديرية أوقاف دمياط قد أعلنت عن تجهيز 83 ساحة ومسجد بنطاق المحافظة لاستقبال صلاة عيد الأضحى، بينهما ساحة ميدان الساعة، والتي استقبلت المئات من الأهالي منذ الساعات الأولى من الصباح، وجاءت خطبة العيد لتوضح أهمية الامتثال إلي قضاء الله، وتوضيح فضل تلك الأيام وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن توضيح طرق الذبح الخاصة بالاضاحي وطرق توزيعها بما يضمن توصيل تلك الخدمات للمستحقين.

كما استقبلت حديقة بنت الشاطئ المئات من الأهالي عقب الانتهاء من صلاة العيد، لتستقبل احتفالات أول أيام عيد الأضحى في دمياط، وسط إجراءات أمنية مكثفة.