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تعرف على أكبر 10 دول فى العالم تستورد منتجات مصر الزراعية

الأربعاء، 28 يونيو 2023 04:00 م
تعرف على أكبر 10 دول فى العالم تستورد منتجات مصر الزراعية صادرات
كتب عبد الحليم سالم

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تسعى مصر لزيادة صادراتها الزراعية خلال الفترة المقبلة، من خلال فتح أسواق جديدة وزيادة الكميات المصدرة إلى الدول القريبة، مع زيادة أنواع المنتجات التي يمكن تصديرها.. تعرف على أهم 10 دول تستقبل صادرات مصر الزراعية.
 
1 – روسيا الاتحادية استقبلت 549 ألف طن بقيمة 331 مليون دولار.
 
2 – السعودية استوردت 522 ألف طن بقيمة 256 مليون دولار.
 
3 – الإمارات استقبلت 342 ألف طن بقيمة 142 مليون دولار.
 
4 – هولندا استوردت 291 ألف طن بقيمة 153 مليون دولار.
 
5 – سوريا استقبلت 155 ألف طن بقيمة 114 مليون دولار.
 
6 – المملكة المتحدة استوردت 135 ألف طن بقيمة 122 مليون دولار.
 
7 – العراق استوردت 126 ألف طن بقيمة 78 مليون دولار.
 
8- باكستان استوردت 117 ألف طن بقيمة 40 مليون دولار .
 
9- الهند استقبلت 112 ألف طن بقيمة 54 مليون دولار.
 
10 – إيطاليا استوردت 112 ألف طن بقيمة 81 مليون دولار .
 

صادرات

زراعة

تجارة

الصادرات الزراعية

صادرات مصر الزراعية



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