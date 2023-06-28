القبض على عناصر مجموعة إرهابية انتشروا بمناطق متفرقة فى العراق

وكالات

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق الثلاثاء، القبض على عناصر مجموعة من الإرهابيين انتشروا في مناطق متفرقة من البلاد.

وذكر في بيان صحفي: "استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي نفذ أبطالنا سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد".

وأضاف: "حيث شرعت قطعاتنا بتنفيذ واجب أسفر عن القبض على أحد المطلوبين في محافظة كركوك، وبعمليتين منفصلتين وبالتعاون والتنسيق مع مديرية مكافحة الإرهاب في السليمانية وفوج مكافحة الإرهاب في السليمانية أسفرت العمليتين عن القبض على مطلوبين اثنين في محافظة السليمانية".