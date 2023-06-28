الصحة: تكثيف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات طوال فترة العيد

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم تكثيف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات من الأطباء وأطقم التمريض على مدار الـ 24 ساعة في أقسام (الطوارئ، الرعاية المركزة، الحروق) طول فترة العيد.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن غرفة الأزمات في الوزارة تعمل على مدار الساعة لتقديم الاغاثات الطبية المطلوبة لكافة المواطنين طوال فترة العيد.

وتابعت وزارة الصحة أنه تم دعم الحجر الصحي بالقوى البشرية، وتكثيف المرور المركزى وتدريب العاملين على إجراءات الحجر الصحي استعدادا لعودة الحجاج والتأكد من تطبيق كافة إجراءات مكافحة العدوى، على منافذ دخول البلاد "البرية، والبحرية، والجوية".